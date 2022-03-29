أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 08:54 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، في البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، وذلك بعد أن زاد بمقدار قرش واحد خلال تعاملات أمس الاثنين.

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف ارعبي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدوي CIB،ميد بنك، بلوم".



ووصل سعر الدولار نحو 18.26 جنيه لشراء و 18.36 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري،المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي لأول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري، البركة ، الإمارات دبي الوطني، مصر".

ووصل أعلى سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيه للشراء و 18.39 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي الإسلامي".