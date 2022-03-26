تعرف على أسعار العملات فى بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 26/مارس/2022 - 08:03 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت، وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، انخفض سعر الدولار ليسجل 18.32 جنيهًا للشراء، و18.42 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر اليورو ليسجل 20.13 جنيهًا للشراء،20.24 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 24.17 جنيهًا للشراء، 24.31 جنيهًا للبيع.

كما انخفض سعر اليوان الصيني ليسجل 2.87 جنيهًا للشراء، و2.89 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.60 جنيهًا للشراء، 19.72 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر 100 ين الياباني ليسجل 15.16 جنيهًا للشراء، 15.25 جنيهًا للبيع.

كما انخفض سعر الريال السعودي ليسجل 4.88 جنيهًا للشراء، و4.91 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل 60.16 جنيهًا للشراء، 60.64 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.98 جنيهًا للشراء، 5.01 جنيهًا للبيع.