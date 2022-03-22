الكويت: نتعهد بتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية للوقود النظيف منخفض الانبعاثات

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 03:51 م

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعهد دولة الكويت بتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي للوقود النظيف، وذلك بالتوافق مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات والالتزام بإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأكثر التزامًا بمعايير الجودة والسلامة العالمية.

وقال ولي عهد الكويت خلال احتفال شركة البترول الوطنية الكويتية بالتشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي وذلك بمصفاة ميناء عبد الله وحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم /الثلاثاء/ - "إننا نترجم اليوم لشعبنا ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخطى تعزز مكانة دولة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية".

وأضاف ولي العهد أن بلاده لديها توجه وأولوية قصوى نحو خلق فرص عمل جديدة لأبناء الكويت وتمكينهم من العمل في أهم قطاع حيوي ومورد أساسي في بلدهم وليكونوا شركاء في تحقيق عوائد ربحية تحقق لدولة الكويت والعالم أجمع الرخاء والتطور في كافة أوجه الحياة واقتصاداتها.

وتابع أن انطلاق مشروع الوقود البيئي بتشغيله الكامل يترجم أولويات بلاده والتسلح بالإخلاص والوفاء لكويت جديدة سلاحها (الجد والعمل والتفاؤل والتطلع) وشعارها (مستقبل أخضر).

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قام بتدشين التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية.

حضر الاحتفالية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس وليد خالد الرشيد البدر، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية.

ويعد مشروع الوقود البيئي بالكويت مشروعًا استراتيجيًا يهدف لتوسيع وتطوير مينائي عبد الله والأحمدي ليكونا مجمعا تكرير متكاملا بطاقة إجمالية تبلغ 800،000 برميل يوميًا ما يعزز مكانة الكويت عالميا في صناعة تكرير النفط.