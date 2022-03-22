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الثلاثاء 22 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 338 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت دولة الإمارت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 338 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 888.067 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليستقر إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2302 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 859.116 حالة بعد تعافي 899 مصاباً.

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