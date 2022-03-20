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الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

انطلاق الأولمبياد الخاص المصري باستاد الفيوم استعدادًا لبرلين 2023

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استضاف نادى سيتى كلوب، ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري، على استاد الفيوم، فى عدد كبير من اللعبات، منها كرة القدم وألعاب القوى، والتي تأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة المصرية بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر انطلاقها بمدينة برلين الألمانية العام المقبل.
وافتتح البطولة اليوم، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه محمد عماد، وكان فى استقباله اللواء طارق محروس عضو مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية.
وسيتم ترشيح العديد من اللاعبين، من خلال تلك المسابقات، عن طريق القرعة العلنية، بين أوائل الفائزين للمشاركة في الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص المصري، والمقرر إقامته في النصف الثاني من العام الجارى.
من جانبه ، أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ، على تجهيز جميع المنشآت لاستقبال كافه الأحداث الرياضية والاستفادة من ثروة مصر القومية فى منشآتها الرياضية على مستوى جميع المحافظات.
كما عبر العميد مرجان، عن سعادته بتضافر الجهود داخل المحافظات لإنجاح تلك الألعاب، وتذليل كافة الصعوبات لإنجاح الحدث.

 

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نادى سيتى كلوب الاولمبياد الخاص المصرى العاب القوى برلين الألمانية العام المقبل