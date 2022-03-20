يوسف بيتر نجم "The Voice" يطرح "مهما خدتني المدن" بمناسبة عيد الأم

الأحد 20/مارس/2022 - 02:18 م

شارك يوسف بيتر، نجم The Voice Kids، الكليب الرسمي لأغنية "مهما خدتني المدن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وتألق "بيتر" في تقديم الأغنية بإحساس ومشاعر عالية، ممزوجين بلحن جديد ومميز، يليق بهذه الأغنية ومكانتها، وذلك بمشاركة عدد من أمهر العازفين المصريين من داخل مصر وخارجها.

وطرح نجم The Voice Kids، برومو للأغنية منذ عدة أيام، لتشويق جمهوره للكليب الجديد، والذي يعتبر هدية لكل أم في عيدها، سواء كانت في مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي، والموزع أبانوب سعيد، وألحان الراحل جمال سلامة، وتمتاز الأغنية بالمعاني الرقيقة والمؤثرة، لما تحمله من كلمات جميلة تتغنى بدور الأم وأهميته.

ومن المقرر إذاعة أغنية "مهما خدتني المدن" يوم عيد الأم، على محطة نجوم أف أم، وراديو 9090 وإذاعة انرجي.