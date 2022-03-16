سالم مسلم يطرح ألبوم لأغاني التراث العربي قريبا

الأربعاء 16/مارس/2022 - 10:00 م

يستعد الشاعر الغنائي سالم مسلم الكثيري، لتأليف أول ألبوم غنائي للتراث العربي، يتضمن أمهات الأغاني بالدول العربية وأشهر الأغاني التي تم غنائها على مدار الأعوام الماضية وخلدها التاريخ كجزء من التراث الغنائي للعرب.

وعن تفاصيل الألبوم، قال الكثيري خلال مشاركته في معرض أيام الشارقة للتراث، إن الألبوم يتضمن ما يقرب من 20 أغنية كل واحدة خاصة بدولة من دول الوطن العربي، حيث تشمل الأغنية الواحدة عدد من مقاطع الأغاني التراثية القديمة الخاصة بهذه الدولة، بحيث يتم دمج هذه المقاطع في أغنية واحدة.

وأوضح الشاعر الغنائي، أن الألبوم سيكون الأول من نوعه الذي يرصد التراث الفني بالدول العربية الغنية بالأغاني والأعمال الفنية القديمة، التي لم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي، معربا عن أمله في أن ينال هذا العمل الفني المرتقب إعجاب جماهير الوطن العربي من محبي التراث.

وأشار سالم مسلم، إلى أنه يجرى حاليا الإنتهاء من تأليف الأغاني الخاصة بالألبوم التراثي، على أن يتم العمل بعد ذلك على تلحين الأغاني والبحث عن المغنيين، وأخيرا إطلاقه رسميا عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع القنوات والمنصات الرسمية.