"الصناعات المعدنية" تشيد ببحث "السبائك الحديدية" العلمي حول دور النقابات العمالية

الأربعاء 16/مارس/2022 - 09:49 ص

أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي ببحث علمي أعده الباحث محمود محمد عبده بشأن "دور النقابات العمالية في تدعيم الرعاية الإجتماعية للعاملين بمصنع السبائك الحديدية بإدفو بأسوان، مثمنة تعاون الإدارة واللجنة النقابية في توفير كافة المعلومات لإنجاح هذا البحث الذي حصل على درجة الامتياز في المسابقة التي اشترك فيها.

وقال الفقي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه وجه رسالة شكر وتقدير للجنة النقابية وإدارة الشركة على التعاون مع الباحث حتى خرج هذا "البحث" كاشفا عن دور النقابة كشريك إجتماعي في صناعة القرار العمالي، والمشاركة في كافة التوجهات التي تحمي العمال وتحقق التوزان في علاقات العمال بما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية .

وأوضح الفقي، أن التوسع في هذه النوعية من الأبحاث والدراسات في شركاتنا من شأنه ترسيخ المبادئ التي نادى بها تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 ،الذي جاء ليرسخ أهمية التنمية البشرية وتنمية المهارات والإستمرار في التدريب والتثقيف للعامل ، وهو من شأنه أن يرفع الإنتاج للمنشأة ، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعامل، موضحا أن هذا التوجه والدعم لهذه النوعية من الدراسات تتماشي تماما مع الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتح السيسي.