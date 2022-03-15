ننشر توصيات ندوة مستقبل الطاقة المتجددة

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 11:09 م

عقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جامعة السادات ندوة "مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة "، اليوم الثلاثاء.

في ختام الندوة أعلن الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات التوصيات التي تضمنت التأكيد على أهمية الدعم الحكومى للتوجه لإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة وكذلك توعية الشركات والمصانع وجميع أطياف الشعب بترشيد استخدام الطاقة، كما أكدت الندوة على دور الإعلام في نشر الوعي بكيفية رفع كفاءة استخدام الطاقة ، واستخدام محطات عالية الكفاءة في التوليد والتوزيع وتخزين الطاقة.



وشدد الخبراء المشاركون على ضرورة تطبيق نظم إدارة جودة كفاءة الطاقة فى المؤسسات والشركات، وإتاحة التمويل بمشروعات استخدام الطاقة المتجددة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المصريه، وشدد الحضور على حتمية التعاون مع القطاع الخاص لنشر ثقافة الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر، ودعم مفهوم بناء القدرات والتدريب للكوادر العامله في مجال الطاقة النظيفة بكافة مجالاتها.