سعفان يصل أسوان ضمن جولاته لمحافظات الصعيد لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

الجمعة 11/مارس/2022 - 01:59 م

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافة إلي سداد 1.7 مليون جنيه أموال الغارمات بالمحافظة ، وحضور عقد قران 4 عروس من أيتام الأب من ذوي الهمم والعزيمة.

ويطمئن الوزير خلال جولته للمحافظة على العاملين بمواقع العمل والإنتاج، ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية بالتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب على كافة المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة، ودراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال، فضلا عن حضور ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان "معا من أجل بيئة عمل آمنة ونظيفة ورؤية جديدة للسلامة المهنية 2030" ، وذلك من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامة الأفراد، والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

ويبدأ وزير القوى العاملة، جولته الميدانية لمحافظة أسوان، غدا السبت، بافتتاح معرض "قادرين نعملها" لأصحاب الهمم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة ، بتقديم 10 آلاف جنيه لـ 10 عارضين، كما يسلم 20 عقد عمل لـ "قادرون باختلاف"، وعدد من الكراسي المتحركة، وتقديم المساعدات المالية لهم، فضلا عن عدد من كراتين المواد الغذائية لهم والأرامل والمطلقات،بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

كما يقوم الوزير ومحافظ أسوان بافتتاح مبادرة "مهني وابتكر" ويسلم عدد من شنط العدد وماكينات الخياط، فضلا عن 120 منتج استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

ويقوم وزير القوي العاملة، يرافقه محافظة أسوان، بتسليم 4677 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة، فضلا عن 50 كارنيه لأبناء العمال المتوفاة "الأيتام"والملحقين بمراحل تعليمية مختلفة ، بالإضافة إلي شيكات بمبلغ مختلفة لأسر عمال متوفين ومصابين.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد استقبل الوزير، بمكتبه بديوان عام المحافظة فى بداية جولته بالمحافظة التي بدأت أمس ،وتفقدا منظومة العمل داخل مديرية القوى العاملة بديوان عام المحافظة، حيث تم الاستفسار عن إدارات وأقسام المديرية بأسلوب وآلية العمل بكل قسم وإدارة، مع تطبيق منظومة التحول الرقمي في المعاملات لما تتميز به من السرعة والجودة فى الأداء.

واستمع الوزير، لمطالب العاملين والمواطنين الذين تصادف تواجدهم في أثناء الزيارة التفقدية للمديرية، وطالب وزير القوى العاملة من مدير المديرية ضرورة توصيف الاحتياجات للعمل على توفيرها خلال الفترة القادمة، مع تحديد مهام وتكليفات كل قسم حتى يتسنى تقديم الخدمات المختلفة بالشكل المطلوب.

وأكد سعفان أن الوزارة والمديريات على مستوى 27 محافظة ستكون جاهزة بالتحول الرقمي قبل نهاية العام الحالى 2022، مشددا على أن ميكنة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بجميع المحافظات، يعد نقطة فاصلة فى تاريخ الوزارة، ويسهم هذا النظام فى التحول الفعلى فى كل الأعمال والأنشطة المتعلقة بها، من النظام الورقي إلى النظام الإلكترونى، فضلا عن تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وقال وزير القوى العاملة إنه يتابع مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات للوقوف على مدى التقدم المحرز فى منظومة التحول الرقمى، مشيرا إلى تدريب جميع العاملين على المنظومة، وتفعيل وإطلاق العمل يتم طبقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن المتابعة ستكون لحظية مع كل المديريات من خلال مركز المعلومات بالوزارة، وإزالة أية معوقات فورا.

وحرص الوزير والمحافظ، على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمديرية لتحفيزهم وتشجيعهم على أداء رسالتهم الوظيفية على أكمل وجه.