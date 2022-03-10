ختام ورشة تدريبية للعاملين بإقليمي القاهرة الكبرى والقناة وسيناء بقصور الثقافة

الخميس 10/مارس/2022 - 05:14 م

اختتمت الدكتورة منال علام رئيس الإدارةالمركزية لإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الورشة التدريبية "مسئولي المخازن" للعاملين بإقليمي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وإقليم القناة وسيناء الثقافيين، والتي جاءت في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على رفع كفائة العاملين بها.

وهنأت علام المشاركين باجتياز الورشة متمنية لهم كامل الاستفادة منها وتطبيقها تطبيقاً فعلياً في نطاق عملهم، بما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءتهم ومهارتهم للوصول قدماً إلى تطوير العمل وتحسينه، مما سيترتب عليه تفادي الأخطاء بالعمل، والتحفيز على جودة الأداء، ومواكبة جميع التطورات التكنولوجية للوصول قدماً إلى تحقيق الإبداع الوظيفي وصياغة استراتيجية التميز القائمة على اتقان مهارات العمل المخزني وتنمية المهارات الإبداعية في حالات العمل الجماعي من حيث القواعد الأساسية اللازمة لتجاوز الأزمات والصعوبات والمشكلات وحلها بشكل يتناسب مع معطيات العصر الحديث،

جدير بالذكر ان آخر محاضرات الورشة تناولت "الجرد والتسوية الجرديه" أوضح فيها علاء عبد الجواد مدير عام إدارة بحوث المخازن بالهيئة العامة للخدمات الحكومية سابقاً أن التسويات الجردية هى بمثابة إجراءات عملية محاسبية تتم فى نهاية الفترة المالية، لمعرفة القيم الصحيحة والدقيقة وكذلك الإيرادات والمصروفات، من أجل التوصل إلى النتيجة الحقيقية لأعمال من ربح أو خسارة وبيان مركزه المالى وعمل القيود اللازمة.