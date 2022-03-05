ريال مدريد يتحدى سوسيداد للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني

السبت 05/مارس/2022 - 06:52 ص

يسعى فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني عندما يستضيف نظيره ريال سوسيداد في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما يقع بيتيس بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد وشهدت القائمة عودة الثنائي ديفيد ألابا وجاريث بيل، واللذين غابا عن الفريق بالفترة الأخيرة، فيما يغيب توني كروس وفيدي فالفيردي عن القائمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويز لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، إيسكو، كامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس، رودريجو.