صوت الناس.. أهالي مشروع 645 إسكان اجتماعي بدون كهرباء ومياه

الثلاثاء 01/مارس/2022 - 11:21 م

يعاني أهالي مشروع 645 التابع للإسكان الإجتماعي، والتابع لجهاز حدائق اكتوبر، العديد من المشاكل فرغم لجوء المئات من السكان المتضررين من مشاكل المشروع المتراكمة إلى المسؤولين ، الا انهم لم يلقوا اي نتيجة .

تتمثل مشاكل المشروع في عدم توصيل الكهرباء لعدد من العمارات السكنية خاصة التابعة لشركة جلوبال، حيث لم يتم توصيل الكهرباء منذ عام ونصف ليعزف السكان من العيش في شققهم نتيجة عدم وجود أي خدمات حقيقية بما في ذلك المياه التي تنقطع بشكل متواصل، وعندما حاول المواطنون التواصل مع الشركة المذكورة لقوا تجاهلا وتعنتا غير مفهوم ، رغم مطالبتهم بحقوقهم، وبجانب ذلك تعانى الشقق السكنية مشاكل ضخمة في التشطيبات التي لا تليق بمشروع هائل مثل الإسكان الاجتماعي .

علاوة على ذلك يحاوط المنطقة المئات من المقابر في موقع جغرافي ما أصاب البعض بخيبة أمل حيث لم يتوقع السكان أن تطل شققهم على مقابر في مشهد تقشعر له الأبدان، ومقارنة بمشاريع الإسكان الأخرى يعد مشروع ال645 هو الأسوأ من الناحية الخدمية والموقع الجغرافي.

ومع هذه المشاكل يطالب المتضررون كافة الجهات الرقابية بما فيها الرقابة الإدارية والجهات المعنية بفحص تلك الشكاوى، التي باتت أزمة تؤرق المئات من سكان هذا المشروع