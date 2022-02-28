اتحاد الكرة يحدد مقر "الفار"

الإثنين 28/فبراير/2022 - 06:26 م

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مقر مركز تقنية الفيديو “الفار” من أجل مساعدة الحكام وتطوير مستواهم الفني في الفترة المقبلة.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، قترح إقامة مركز “الفار”، من أجل تدريب الحكام بشكل مستمر على استخدام تقنية الفيديو الأمر الذي يساعد على تحسين مستواهم وتقليل الأخطاء خلال المباريات، بجانب استضافة معسكرات الحكام، واقامة معسكرات حكام الدول الأخرى مما يدر دخلا على الجبلاية.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة أن المجلس استقر على إقامة مركز تقنية الفيديو “الفار” داخل مركز المنتخبات الوطنية في مشروع “الهدف” بالسادس من أكتوبر.

يذكر أن عبد الفتاح قدم لمجلس إدارة الجبلاية خطة تطوير تضمنت إنشاء مركز لتدريب الحكام على تقنية الفيديو، وتشكيل إدارة مستقلة داخل لجنة الحكام لتقنية الفيديو.