بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. مباراة نهائى الشامبيونزليج "على كف عفريت"

الخميس 24/فبراير/2022 - 07:35 م

يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غدا الجمعة، مصير المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي كان مقرر إقامتها في روسيا على ملعب «جازبروم أرينا» في سان بطرسبرج الذي يتسع لـ68 ألف مشجع.

وكشفت تقارير إعلامية أوروبية، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ قرارا نهائيا بنقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وكان «يويفا» أصدر بيانًا رسميًا مساء الخميس، لحسم ملف نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 من مدينة سان بطرسبرج بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

قال «يويفا» في بيانه: «بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية ظهر الجمعة، من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة».