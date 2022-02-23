"المؤتمر" يشيد بنتائج زيارة الرئيس السيسي الناجحة إلى الكويت

الأربعاء 23/فبراير/2022 - 10:05 ص

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة، مؤكدا أن الزيارة عملت على تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين على مر التاريخ.

وأثني حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، باستئناف عقد اللجان المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم الاستثمار الكويتي في مصر ووضع إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى استراتيجي.

وأكد حزب المؤتمر، أن التوافق علي التركيز على أعمال اللجنة العليا المشتركة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين.

وأشار الحزب إلى أن الزيارة تأتي تأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي كان حريصا علي تجديد حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.