“القومي لحقوق الإنسان” يطلق الجولة الثانية للحوار مع منظمات المجتمع المدني

الإثنين 21/فبراير/2022 - 08:58 م

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجولة الثانية للحوار، مع عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني، وذلك في ثاني جلسات المجلس مع منظمات المجتمع المدني، اليوم، عبر تطبيق زووم، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور محمد ممدوح عضو المجلس ومقرر أنشطة المجتمع المدني وبحضور عدد من أعضاء المجلس منهم سميرة لوقا، هدي راغب عوض، عبدالجواد احمد ،عزت ابراهيم علي مدي ساعتين عرضت الجمعيات الاهلية المشاركة لأنشطتها ورؤيتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاجتماع قد كشف ثراء تنوع الأنشطة وترابطها كما كشفت تحمس الجمعيات الاهلية وخاصة تلك التي يقودها الشباب للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية.

وأضافت، أن المجالات المقترحة، ضمت التحديات التي تمثلها الزيادة السكانية بشكلها الراهن، وتحديات تغير المناخ، وتغير مفهوم السلم والامن الدولي، واهمية تحقيق السلام في منطقة المتوسط وضبط الهجرة وتنفيذ وثيقة الاخوة الإنسانية.

كما احتلت قضايا بناء القدرات وسيادة القانون والحوكمة والشفافية والقضاء علي البيروقراطية ومكافحة الفساد، وذلك في اطار التعاون الدولي ومعاونة الدول النامية علي مواجهة التحديات.

ومن الجمعيات التي شاركت في الاجتماع الاتحاد النوعي للممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مجلس الشباب المصري، مؤسسة نجمة للعمل البيئي، مؤسسة شباب المتوسط، مؤسسة إدراك للتنمية، مؤسسة أنامل مصرية، مؤسسة مصريين بلا حدود، مؤسسة صناع الحياة، جمعية معاكم، مؤسسة الجيل الخامس، مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على ان يعقد اجتماع تال بعد أسبوع لاستعراض البرامج التي ستقرر الجمعيات الاهلية القيام بتنفيذها في مختلف محافظات مصر.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار آلية التشاور مع منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة بهدف تعزيز التعاون في عام المجتمع المدني وكان قد عقد المجلس اجتماعاً سابقاً مع عدد آخر من الجمعيات في الخامس من فبراير الجاري .

ومن ناحية اخري كانت السفيرة مشيرة خطاب قد اجتمعت بكل من سفير الاتحاد الأوروبي ومعاونيه، سفيرة سويسرا ،سفير فرنسا، ألمانيا، هولندا، سفيرة النرويج، السفير الأمريكي، والمنسق المقيم للآمم المتحدة ،ممثل الصليب الأحمر، كل علي حدة، بمقر المجلس ولمست تحمسا كبيرا لدعم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .