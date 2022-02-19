الحبس عام لـ 5 متهمين في التنمر على طفلين سودانيين

السبت 19/فبراير/2022 - 01:53 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 5 متهمين بهتك عرض طفلين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالحبس لمدة عام ، كما قضت بمعاقبة سيدة متهمة في نفس القضية بالحبس لمدة 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بهتك عرض طفلين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتبين من قرار الإحالة أن المتهمون من الأول وحتى الثالث هتكوا عرض الطفلين المجني عليهما واللذان لم يبلغا من العمر 18 عاما بغير قوة أو تهديد إذ صادفوهما بالطريق العام فراودهما عن نفسهما فقبلتا وقصدوا بهما سطح مسكن المتهم الأول وما إن انفردوا بهما حتى تحسسوا جسدهما ولامسوا موطن عفتهما رضاء منهما.

كما أن المتهمين من الرابعة وحتى السادس احتجزوا الأطفال المجني عليهم والذين لم يبلغوا من العمر 18 عاما دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وعذبوهم بالتعذيبات البدنية إذ استشعروا تواجدهم مع المتهمين من الأول للثالث بسطح المسكن محل تواجدهم فقبضوا عليهم واقتادوهم عنوة لداخله وأحدثوا ما بهم من إصابات ثابتة بتقرير الطب الشرعي باستخدام أدوات قداحة، عصا خشبية، وهتكوا عرض الطفل المجني عليه بالقوة والتهديد والذي لم يبلغ 18 عاما بأن احتجزوه وحسر الخامس بنطاله عنه بمساعدة السادس وحرقوا في مؤخرته باستخدام قداحة فاحدثوا ما به من إصابات مثبتة بتقرير الطب الشرعي كما أن المتهمان الخامس والسادس اعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بغیر رضائه بأن صور المتهم الخامس مقطع مرئي للمجني عليه حال احتجازه بمسكنه بمساعدة المتهم السادس كما تنمرا على الطفل المجني عليه بأن استعرضا قوتهما مستغلين ضعفه وقلة حيلته بتصويره مرددين له عبارات وألفاظ تسيء لعرقه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وأذاعوا المقطع المرئي المتحصل من الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك دون رضاء المجني عليه.

وكانت نيابة شرق القاهرة، قد أحالت 6 متهمين للمحاكمة العاجلة، في هتك عرض طفليين سودانيين بالقوة والتنمر عليهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدي عليه بالضرب، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بتحقيق الواقعة.

وسألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر ١٥ عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

وسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر ١٦ عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

كما سألت النيابة العامة الطفل المعتدى عليه -سوداني الجنسية يبلغ من العمر ١٥ عامًا- فشهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام -بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهرًا في وجهيهما سلاحًا أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وأزالوا أجزاءً من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما، فسألت النيابة العامة الفتاة التي كانت رفقة المجني عليه -سودانية الجنسية تبلغ من العمر ١٦ عامًا- فشهدت بذات مضمون أقواله وأضافت أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.