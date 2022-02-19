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السبت 19 فبراير 2022
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البوابة سبورت

معسكر تدريبي لمنتخب مصر للبوتشا استعدادًا لبطولة أفريقيا

البوابة نيوز
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يستعد الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للمشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا في الفترة من 16 إلى 23 مايو المقبل في جنوب أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر للبوتشا معسكر تدريبي في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل حتى موعد البطولة، ومن المقرر أن يتم اختيار عناصر المنتخب من اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية للبوتشا، والتي ستقام في الأسبوع الأول من شهر مارس 2022 المقبل.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق نتائج جيدة في بطولة أفريقيا المقبلة، لتكون أولى خطوات التأهل لباريس 2024.
جدير بالذكر أن منتخب مصر سبق وأن شارك بأربعة لاعبين في البطولة العربية الأفريقية بتونس عام 2019، وحصل على ثلاث ميداليات متنوعة في أول مشاركة له على المستوى الدولي.

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الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بطولة إفريقيا للبوتشا