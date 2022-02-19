تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بعين شمس

السبت 19/فبراير/2022 - 09:48 ص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية باستخدام فرخى الكربون المضبوطة بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.