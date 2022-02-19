ads
السبت 19 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

الأخبار

اليوم.. "الصحة" تطلق 4 قوافل طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"

قوافل طبية
قوافل طبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن إطلاق 4 قوافل طبية،اليوم السبت، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقالت وزارة الصحة والسكان: إن المحافظات التى ستجرى فيها القوافل الطبية هى ( دمياط - الجيزة - الغربية - جنوب سيناء).

وأوضحت فى إنفوجراف تعريفي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن التخصصات الطبية التى سيتم الكشف والعلاج مجانًا هى: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل التي يتم إطلاقها ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تأتي في إطار خطة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة رؤية مصر 2030، ووفقا للحالات التي تعاني من بعض الأمراض السارية، بالإضافة إلى هدف الوزارة في توعية المواطنين من بعض العادات السيئة في التعامل مع الأمراض، والتي يمكن أن تسبب بعض المضاعفات الخطيرة على صحتهم على المدى البعيد.

وتواصل الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".

 

ads
وزارة الصحة والسكان قوافل طبية حياة كريمة دمياط الجيزة