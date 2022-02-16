نائب محافظ القاهرة يفتتح كوبري مشاه بشارع رمسيس الأحد المقبل

الأربعاء 16/فبراير/2022 - 07:56 م

يشهد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة مفوضا من اللواء خالد عبدالعال صباح يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وضع حجر أساس إقامة كوبرى مشاة شارع رمسيس. من جانبه أكد محمد سعد عامر صاحب الشركة المنفذة لمشروع كوبرى مشاه بشارع رمسيس، خلال تصريحات إعلامية مساء اليوم الأربعاء، أن تدشين كوبري مشاة، جاء استجابة لاستغاثة أهالي منطقة حي الضاهر، بتوفير كوبرى مشاه لتقليل الحوادث، نظرًا للتوسعات التى تقوم بها محافظة القاهرة في جميع الأحياء.

وفي السياق ذاته تم توقيع بروتوكول تعاون بين السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسيد محمد سعد عامر رئيس شركة القادسية لإقامة عدد من كباري المشاة داخل المحافظة تيسيرا على المواطنين وحرصا على ارواحهم، وكشف محمد سعد، أن تكلفة مشروع الكوبري بشارع رمسيس وصلت ل١٧ مليون جنية، مشيدًا بجهود ودعم محافظ القاهرة في تسهيل سيادته لكافه العقبات استجابة لمطالب أهالي حي الضاهر.

وقد باتت الحوادث التي تحدث في شارع رمسيس شبه يومية نتيجة السرعة الزائدة للسيارات وعدم وجود كوبرى المشاة أو مطبات صناعية، وقدموا الأهالي شكاوى عدة مرات، حتى استجاب محافظ القاهرة لطلبهم حفاظًا على أرواح المواطنين، وناشد اللواء خالد عبد العال سرعة انشاء كوبري مشاه حفاظا على ارواح المواطنين.