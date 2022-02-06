مقتل 5 جنود باكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر حدود أفغانستان

الأحد 06/فبراير/2022 - 09:52 م

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من أفراده، اليوم الأحد، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين عبر الحدود مع أفغانستان.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، في بيان، أن الجنود سقطوا أثناء إحباط هجوم إرهابيين من داخل أفغانستان عبر الحدود الدولية، موضحة أن الإرهابيين فتحوا النار على القوات الباكستانية في منطقة كورام، وردت عليهم القوات الباكستانية بطريقة مناسبة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي".

وأضافت أنه وفقًا لتقارير استخباراتية، فإن نيران القوات الباكستانية ألحقت بالإرهابيين خسائر بشرية فادحة.

وجاء في البيان أن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد باكستان وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية المؤقتة بإجراء مثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل".