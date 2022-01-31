«تحيا مصر»: إطلاق قوافل حماية لأسر «قادرون باختلاف»

الإثنين 31/يناير/2022 - 09:11 م

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إن كل أجهزة الدولة بلا شك حريصة على تقديم كل سبل الدعم لذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بكل صور الدعم من خلال منظمات المجتمع المدني أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الشريكة.

وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج "٨ الصبح" على فضائية "dmc"، أن صندوق تحيا مصر يسعى طوال الوقت لإجراء دراسات حالة في مؤسسات العمل المجتمعي والفئات المستهدفة من خلال هذه المؤسسات لتدعيم قدراتها في خدمة الأسر المستهدفة من خلالها.

وتابع، أن القوافل الخاصة بـ«قادرون باختلاف» تكون مختلفة قليلًا نظرًا لاحتياجهم لأدوات النظافة الشخصية أو الأجهزة التعويضية، مؤكدًا: “عملنا في هذا الإطار بأكثر من اتجاه سواء في القوافل الميدانية التي تتطلب الدعم الغذائي وكل متطلباتهم المعيشية بجانب ما يتم بذله في دعم منظومة التعليم الخاصة بقادرون باختلاف وتهيئة البيئة الخاصة بهذه المدارس النوعية”.