محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للأمطار

الأربعاء 26/يناير/2022 - 10:50 ص

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور .

كما أكد على رؤساء الأحياء ومسئولى الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين .

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .