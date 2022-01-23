العزاوي: سيناريو داعش 2014 لن يتكرر والجيش العراقي قادر على كسر شوكة التنظيم

الأحد 23/يناير/2022 - 11:50 م

قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية، إن داعش يتحرك في كل مكان في العالم، و الإرهاب لا يملك جنسية أو مكان محدد، فهو يتحرك في كل مكان، وأن هناك بعض الساسة في العراق يروجون لتكرار الأحداث في 2014، مشيرًا إلى أن داعش ليس هو كما كان في 2014، وحواضن داعش ومناخه الذي يمكن أن يتحرك فيه ليست أيضًا هي كما كانت والشعب العراقي اكثر وعي واكثر تماسك كما ان الحكومة الحالية استطاعت ان توجه ضربات مهمة لعناصر داعش الارهابي.

وأوضح العزاوي في مداخلة لبرنامج غرفة الأخبار على قناة سكاي نيوز ، أن هناك حالة من الترابط المجتمعي الكبير في المناطق الغربية العراقية وهذا الترابط ، والتعاون مع القوات الأمنية واضح وشاهدنا ذلك في الدعم الكبير لتحركات القوات الامنية خلال الأيام الماضية لحماية الحدود مع سوريا.

وتابع: الجميع يتفق بأن الإرهاب من الممكن أن يضرب أي بلد في العالم، حتى وإن كانت إمكانياتها وقدراتها عالية، مشيرًا إلى أن المناطق التي يتحرك فيها داعش بالعراق مناطق ذات طبيعة جغرافيك لا تستطيع أقوى جيوش العالم السيطرة عليها.