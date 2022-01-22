غدا.. افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن برأس غارب

السبت 22/يناير/2022 - 02:09 م

تفتتح مؤسسة مصر الخير غداً الأحد 23 من يناير الجاري، الوحدة الصحية للأمومة والطفولة بمركز رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث يتم الافتتاح في إطار الاحتفالات التي تشهدها محافظة البحر الأحمر، وذلك تزامناً مع عيدها القومي الذي يوافق اليوم السبت 22 يناير من كل عام.

وأعلنت مؤسسة مصر الخير خلال بيان لها اليوم السبت، أن الوحدة الصحية ستخدم نحو 75 ألف نسمة بمركز رأس غارب والقرى المحيطة به، وهي قرى "الزعفرانة وعايش"، وغيرها من القرى المجاورة، موضحة أن الوحدة الصحية تم إنشاؤها على مساحة 461 مترا للموقع العام واللاند سكيب، فضلا عن مساحة داخلية حوالي 150 مترا مربعا، وذلك ضمن التعاون المستمر بين مؤسسة مصر الخير وكويت إنيرجي والذي يمتد منذ عام 2018 وحتى الآن لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة والقوافل الطبية الشاملة والمشروعات المولدة للدخل للأسر الأولى بالرعاية.