محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين الجمعية العربية للتنمية والجهات الخدمية

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 05:21 م

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكولات تعاون مشترك بين الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، وبعض الجهات الخدمية، لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة بقريتي الشواشنة والمشرك التابعتين لمركز يوسف الصديق، بقيمة 5 مليون جنيه، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم، التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارتي الهجرة والتخطيط، وتقوم على مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور إيهاب الخراط رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للتنمية والتشبيك، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ومدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والمحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

شملت البروتوكولات برتوكول تعاون للجمعية العربية للتنمية والتشبيك مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لدعم النشاط الرياضي لخدمة الفئات العمرية المختلفة من خلال تطوير عدد من مراكز الشباب، وتوفير مدربين رياضيين وميسرين للأنشطة الترفيهية مع توفير الاحتياجات والموارد البشرية المطلوبة لتحقيق أهداف البروتوكول، وبروتوكول آخر مع مجلس مدينة يوسف الصديق، لتفعيل منظومة جمع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة، وإزالة جميع المخلفات بقريتي الشواشنة والمشرك، والعزب التابعة، حفاظاً على البيئة من التلوث، وكذا التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مجمع صناعي ومركز تدريبي وورشة تدريب حرفي على مساحة 1500 متر مربع، وبروتوكول ثالث مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بهدف المشاركة في برامج محو الأمية كواجب وطني ومسئولية قومية، وإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل بفصول محو الأمية كمدرسين، وقوائم للدارسين بالشريحة العمرية من 16 عام فأكثر، لتشغيل 10 فصول جديدة، ومتابعة المتحررين من الأمية ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي.

كما تم توقيع بروتوكول مع مديرية التضامن الإجتماعي، بهدف تطوير البنية التحتية للحضانات بنطاق قريتي الشواشنة والمشرك، وتنفيذ برامج تدريبية وتنموية بما يتسق مع اشتراطات وزارة التضامن الإجتماعي لرفع كفاءة العاملين بالحضانات المستهدفة، وبروتوكول آخر مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، لاستكمال التجهيزات الخاصة بمدرستى الشواشنة الابتدائية ومدرسة المشرك، وتجهيز فصول لمرحلة رياض الأطفال وسد العجز بالمدرستين من المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الطلابية، كما تم الاتفاق على تنفيذ برتوكول مع مديرية الصحة والسكان، لتطوير المراكز الطبية والوحدات الصحية بالقرى المستهدفة، وبروتوكول مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بهدف تقديم البرامج التدريبية اللازمة والدعم الفني المطلوب.

وأكد محافظ الفيوم أن توقيع تلك البروتوكولات، يُسهم في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بقريتي الشواشنة والمشرك التابعتين لمركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في تلك القرى بما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

IMG-20220118-WA0083

IMG-20220118-WA0081

IMG-20220118-WA0082