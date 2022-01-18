الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي نظيره الإيراني في موسكو غدا الأربعاء

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 02:28 م

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين - في بيان اليوم الثلاثاء - أن بوتين سيجري مباحثات مع الرئيس الإيراني بالعاصمة موسكو، مشيرا إلى أنه من المخطط بحث كل مسائل التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية.

وأضاف البيان:" أن هذه المحادثات تهدف أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد وصف في وقت سابق زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو بالمهمة للغاية، مشيرا إلى أنها ضرورية للعلاقات الروسية الإيرانية.

وقال لافروف بهذا الشأن:"إن الرئيس الإيراني سيجري خلال زيارته المقبلة إلى روسيا استعراضا للعلاقات بأكملها مع الرئيس فلاديمير بوتين"، موضحا أن هناك تقدما حقيقيا في موضوع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يُذكر أن هذه هي أول زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا منذ تولية للمنصب الرئاسي في إيران.