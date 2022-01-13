"الحرية المصرى": مشاركة السيسى تعطى زخما كبيرا لجلسات منتدى شباب العالم

الخميس 13/يناير/2022 - 01:21 م

شارك الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى فى فعاليات منتدى شباب العالم، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة شباب من 165 دولة، فضلا عن رؤساء ومسئولى حكومات عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وقال الدكتور ممدوح محمود أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لفعاليات المنتدى، ومشاركته فى الجلسات الحوارية، يعطى زخما كبيرا، وأهمية للقضايا المحلية والإقليمية والدولية التى يتم مناقشتها، وتأكيد على دعم الرئيس للشباب ومنحهم الثقة باعتبارهم قادة المستقبل، فى طرح تبادل الآراء مع كبار المسئولين فى مصر والعالم، لوضع حلول للتحديات التى تهدد كوكب الأرض.

وأضاف أن جلسات المنتدى كانت ثرية بالنقاشات لعدد من القضايا الحيوية التى تحظى بالاهتمام الدولى الكبير، لعل أبرزها التحديات التى تهدد البشرية بسبب التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى، والتجارب التنموية لمواجهة الفقر، والقضايا المتعلقة بالنزاعات الداخلية والإقليمية وإعادة الإعمار، وأمن المعلومات وتداعيات جائحة كورونا.

وأشاد رئيس حزب الحرية المصرى بالتنظيم الجيد لمنتدى شباب العالم، الذى أصبح أكبر منصة للشباب فى العالم، مؤكدا أن الاجراءات التأمينية على أعلى مستوى، وأيضا الاجراءات الاحترازية والوقائية، وهى إجراءات تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات والمنتديات الكبرى، رغم تحديات جائحة كورونا، حيث تعقد النسخة الرابعة للمنتدى فى ظل ظروف عالمية بالغة القسوة، وانتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى إغلاق الكثير من دول العالم.