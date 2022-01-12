أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 في السوق المحلي

الأربعاء 12/يناير/2022 - 05:41 م

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، بنحو 3 جنيهات ، وسجل عيار 21 نحو 796 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 682 جنيها، وعيار 24 نحو 908 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6368 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1823 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب عالميا، اليوم، 0.22% وتم التداول عند 1817 دولارا للأوقية بعدما ارتفع بنسبة 1.13% وتم التداول عند 1823 دولارا بتراجع قدره 6 دولارات مع الميل لمزيد من التراجعات.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.