بالصور.. ضبط 91 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإسنا

الثلاثاء 11/يناير/2022 - 12:17 ص

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، مساء أمس الاثنين، حملاتها المكثفة بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة التموين بالمحافظة، تنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021 والقرار رقم 477 لسنة 2021، وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

قاد الحملة، كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق مدير إدارة التفتيش على اللحوم، والدكتور يوحنا مريد مدير الوقاية بالإدارة، بالاشتراك مع المقدم َمحمد عبد العزيز رئيس مباحث التموين بالأقصر، وإدارة تموين إسنا، وتم التفتيش على محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والهايبر ماركت وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وقال الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن الحملة تمكنت من ضبط إجمالي كمية 91 كيلو جرام لحوم ودواجن، وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع وجود تغير في الخواص الطبيعية وتغير في اللون والرائحة، وبياناتها كالآتي (33 كيلو جراما من شحوم حيوانية، و11 كيلو جراما من اللحوم مستورده و47 كيلوا جراما من الدواجن ومن مصنعات واللحوم والدواجن) وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونيًا.

حملة الطب البيطري (1)

حملة الطب البيطري (2)

حملة الطب البيطري (3)

حملة الطب البيطري (4)

حملة الطب البيطري (5)