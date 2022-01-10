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الإثنين 10 يناير 2022
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: رحيل الإعلامي وائل الإبراشي "صادم"

وائل الابراشي
وائل الابراشي
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن رحيل الإعلامي وائل الإبراشي صادم لأنه من طراز فريد، وصاحب مدرسة متفردة في الصحافة وأمام كاميرات التلفزيون، إعلامي رفع شعار مصلحة الوطن أولا، فقد رحل بعد عطاء ممتد لأكثر من نصف قرن في العمل الصحفي والإعلامي.

وأضافت أن رحيل الإبراشي بعد صراع محموم امتدّ لأكثر من 380 يوما مع فيروس كورونا، انتصر فيه المرض ليكتب السطر الأخير في كتاب إعلامي غزير العطاء، حيث خاض العديد من المعارك للدفاع عن قناعاته التي طرحها سواء مكتوبة أو مرئة وكانت له العديد من الانفرادات التي لا تُنسى. 

وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولجميع زملاء العمل الإعلامي والصحفي، وتدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الاعلامي وائل الابراشي وفاة وائل الابراشي السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية نواب ونائبات قادمات