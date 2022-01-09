بالصور| الفرحة تكسو وجوه الأطفال.. "سكن ودفا" مصر الخير تصل الإسكندرية

الأحد 09/يناير/2022 - 03:02 م

تواصل مؤسسة "مصر الخير" نجاحاتها حيث تمكنت من رسم الفرحة علي وجوه الأطفال من خلال تسليمها لقسائم الشراء للملابس الشتوية علي الأطفال بالاسكندرية ليتمكنوا من اختيار ملابسهم بأنفسهم من أكبر محلات الاسكندرية.

يأتي ذلك في إطار حملة مؤسسة "مصر الخير" للشتاء لهذا العام، بعنوان "سكن ودفا" بهدف الوفاء بإحتياجات الأسر المصرية الأكثر احتياجًا خلال فصل الشتاء من "المواد الغذائية، والغطاء، وملابس الأطفال، وهذا بخلاف تحسين بيئة سكن المستفيدين من مشروعات المؤسسة".

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير"، إن حملة الشتاء هذا العام اختارت أن تعطي حرية الاختيار للمستفيدين كحق إنساني في تلبية احتياجاتهم بأنفسهم حيث قمنا خلال الحملة بعمل قسيمة شراء لكل طفل في الأسرة بقيمة 200 جنيه يذهب الطفل بنفسه ويختار ملابسه بنفسه لأن الهدف هو رسم الفرحة وأن تكسو الفرحة وجوه الأطفال وإدخال السعادة علي قلوبهم كتجربة إنسانية تحرص عليها مؤسسة مصر الخير من خلال الحملة هذا العام والتي تشمل 4 بنود هامة تمس حياة جميع الأسر المستفيدة من مشروعاتنا، ويأتي في مقدمتها بند المواد الغذائية، والذي ينقسم لدينا إلى ثلاثة أقسام وهي توفير "كرتونة مواد غذائية" بقيمة مالية تصل إلى 150 جنيها وكارت مواد غذائية، وتصل قيمته أيضًا إلى 150 جنيهاً ووجبة ساخنة بقيمة 40 جنيهًا لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة وفيما يشمل بند الغطاء منتجين، اللحاف الفايبر بقيمة 200 جنيهًا، والبطانية بقيمة 200 جنيهاً.

ومن جانبه قال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بقطاع التكافل الإجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إن بند الملابس الشتوية للأطفال يتمثل في توفير قسيمة شراء ملابس شتوية للأطفال بقيمة 200 جنيهًا، ويتم استلام هذه القسائم من خلال فروع المؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف: اليوم يتواجد لدينا 25 طفل من إحدي قري محافظة الاسكندرية في إطار تسليمات المؤسسة لمكونات الحملة بأحد المحلات المتعاقد معاها لتلبية احتياجات الأطفال، وهو أحد المحلات التي لديها عدد من الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، بحيث يحصل الطفل الأسواني على نفس المنتج، الذي يحصل عليه الطفل في القاهرة أو الإسكندرية على سبيل المثال، بحيث نوفر للمستحقين ما يحتاجون إليه، ويقوم المستفيد بنفسه باختيار احتياجه، وهو عامل أكثر آدمية، ويتيح المستفيد اختيار ما يلزمه بنفسه، واختيار الألوان التي يحبها بنفسه، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدعم الأسر المستحقة، من خلال محور الإغاثة العاجلة، والذي يقوم بتوفير وجبات جافة، ومواد غذائية لا تحتاج للتخزين داخل ثلاجة، حتى لا نشق على المستحقين كما يتم توزيع وجبات ساخنة بشكل مستمر طوال فترة حملة الشتاء، والتي بدأت في ديسمبر الماضي وتستمر حتى فبراير القادم.

وناشد "يوسف" المصريين بالتبرع والمشاركة مع المؤسسة من خلال فروعها أو الاتصال بالخط الساخن 16140 حتى تستطيع أن تلبي كافة طلبات الأسر الأولى بالرعاية، والمتضررين من الأمطار والتقلبات الجوية والطقس شديد البرودة والذي يحتاج مننا جميعاً التدخل لحمايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم.