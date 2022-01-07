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الجمعة 07 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن فى بداية تعاملات اليوم الجمعة

دواجن
دواجن
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استقرت أسعار الدواجن والبيض فى بداية تعاملات اليوم الجمعة وسجلت الفراخ البيضاء في المزرعة سعر يتراوح بين 27 و28 جنيها للكيلو ويصل للمستهلك بسعر يبدأ من 31جنيها،

أما أسعار أجزاء الفراخ فقد سجلت اﻷوراك 33 جنيه للكيلو والبانية 70 للكيلو والكبد والقوانص 38 جنيه، وسجلت الفراخ البلدي 45 جنيه للكيلو.

كما سجلت الفراخ البلدي الصعيدي 48 جنيه للكيلو، وكيلو الأرانب 55 جنيه، والرومى 60 جنيه للكيلو وسجل البط الأبيض 37 جنيه للكيلو والبلدى ٥٠ جنيه للكيلو.

واستقرت أسعار طبق البيض الأبيض وسجل 52 للبيض الأبيض و 57 جنيه للبيض الأحمر والبلدى 62 جنيها.

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