تحرير 582 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمحلة

الجمعة 07/يناير/2022 - 12:30 ص

قال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إنه تم تحرير 582 محضر متنوع مخالفات إجراءات احترازية، وذلك من خلال اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمنشآت للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلال شهر ديسمبر.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أن تلك المخالفات شملت، تحرير 169 محضر كمامة، و188 محضر إشغال طريق، و179 محضر نظافة، و 41 محضر بيئة، ومصادرة 243 شيشة، وإعدام 65 قلب شيشة و516 كوبا زجاجيا.

وأوضح " لبيب" أن بجانب أعمال المحاضر، تم تطهير وتعقيم عدد كبير من المسجد، ومقرات الوحدات المحلية والوحدات الصحية، والشئون الاجتماعية، والمدارس ،والشوارع ومواقف السيارات، ومحطات السكة الحديد.