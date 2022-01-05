استعدادا لكأس الرابطة.. طلائع الجيش يهزم إيسترن كومباني بثلاثية

الأربعاء 05/يناير/2022 - 09:13 م

أنهي فريق طلائع الجيش لكرة القدم معسكر المغلق الذي أقيم بالاسماعيلية بالفوز على فريق إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما بإستاد جهاز الرياضة العسكري ، وذلك في إطار استعداده لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ١٤ الشهر الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

سجل الثلاثية محمد جابر وكازادي كاسونحو ومحمد علي الجويني من ضربة جزاء .

استغل طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش المباراة في الدفع بمعظم لاعبيه خلال الشوطين من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم استعداداً لمباريات كأس الرابطة المحترفة .

وقدم لاعبو طلائع الجيش مباراة قوية خلال شوطي المباراة وظهر إرتفاع مستوى جميع اللاعبين الفني والبدني في المباراة .

من جانبه أشاد طارق العشري بمستوي جميع اللاعبين ، مشيراً إلى أن المستوي في تقدم من يوم إلي آخر وانة بمزيد من التدريبات البدنية والتأهيلية والفنية خلال الفترة القادمة سيصل للمستوي المطلوب لجميع اللاعبين .

وأضاف العشري أن معسكر الإسماعيلي حقق المطلوب منه وكان كلة فوائد للاعبين ، وانة كان فرصة طيبة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات .

وعقب مباراة إيسترن كومباني الودية منح العشري اللاعبين راحة ٤٨ ساعة ، علي أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية عصر يوم السبت القادم بملعبة بجهاز الرياضة العسكري .



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