برلماني: إهمال شركة النصر للمباني سبب انهيار السقف

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 02:18 م

تقدم النائب إبراهيم الديب، ببيان عاجل، للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بشأن وفاة أحد العمال بعد انهيار سقف أحد عنابر شركة النصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، والتابعة لوزارة قطاع الأعمال، إلى جانب إصابة 6 عمال آخرين.

وأوضح الديب في بيانه اليوم، أن الإهمال المتراكم للمباني والتقاعس الشديد من إدارة الشركة، ما أدى إلى انهيار سقف أحد العنابر، فوق رؤوس العمال أثناء تأدية عملهم.

وأضاف الديب، أن هذه الواقعة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وأنه إضافة إلى تعويض أسرة العامل تعويض مادي كافي، يجب أن يكون هناك مساءلة للمخطئ والمتسبب في وفاة هذا العامل، قائلاً «ربنا ستر لو الواقعة حصلت في وردية أكبر كانت الوفيات هتبقى أكتر من شخص».

وتابع: «لا يمكن أن يفقد أحد العمال حياته بسبب الإهمال، وألا يكون هناك حساب عسير للمخطئ والمتسبب بالواقعة، مطالبا بفحص هندسي لباقي المباني، وكافة المباني التابعة للوزارة حتى لا تتكرر هذه المأساة».

وتساءل الديب: «أين قطاع الإنشاءات والإدارة الهندسية التابعة للشركة من الوقوف على صحة المباني».