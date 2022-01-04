عقد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة والإعلام

الثلاثاء 04/يناير/2022 - 11:41 ص

عقد المجلس الأعلى للإعلام والثقافة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري صباح اليوم، اجتماعا لعرض إنجازات نيابة الإعلام والمركز العربي للثقافة والإعلام.

وترأس المجلس الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وبحضور الدكتورة عزة أحمد هيكل نائب رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام ورئيس المركز العربي للثقافة والإعلام والدكتور إسماعيل طه نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة ورؤساء جميع الأفرع داخل مصر وخارجها وعمداء كليات اللغة والإعلام ومراكز المسئولية بالأكاديمية.

بدأ المجلس بترحيب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بالحضور وقال إن المجلس المنعقد هو أول مجلس للأعلى للإعلام وهو انطلاقة للقاءات عديدة سيعقدها المجلس بشكل دوري، مؤكدًا أهمية التعاون والمشاركة بين جميع إدارات وأقسام الأكاديمية المعنية بدعم كافة الموضوعات الخاصة بالإعلام.

من جانبها عرضت الدكتورة عزة أحمد هيكل نائب رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام إنجازات وأهداف وإستراتيجية نيابة الإعلام وما تحقق من إنجازات المركز العربي للثقافة والإعلام وما يحويه من وحدات متخصصة في التغطيات الإعلامية والترجمة والنشر ومركز الاختبارات المعتمد وغيرها من الوحدات الأخرى التابعة للمركز ونيابة الإعلام.

من جانبه أثنى رئيس الأكاديمية على الجهود الكبيرة على الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز العربي للثقافة والإعلام في إبراز الصورة الإعلامية.