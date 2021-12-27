من محطة بنبان بأسوان.. رسائل "شاكر" عن إنجازات الكهرباء والطاقة الحالية والمستقبلية

الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 11:36 ص

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة ومشروعات الكهرباء في كل القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة فضلا عن مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ومشروعات الطاقة النووية.

كما استعرض وزير الكهرباء إنجازات القطاع خلال 7 سنوات.

وقال وزير الكهرباء: نفذنا خطة عاجلة لاستكمال المحطات الكهربائية تحت الإنشاء فى محاولة لسد العجز.

وأضاف: سلكنا طرق غير تقليدية لتوليد الكهرباء بشكل سريع ومباشر

وقال: أنتجنا كهرباء يصل حجمها إلى 14 ضعف لقدرة السد العالي في الفترة الأخيرة.

وأضاف: هناك طفرة هائلة في مجال نقل الطاقة الكهربائية.

وقال: إجمالي الاستثممارات في مجال الكهرباء من 2014 إلى 2021 بلغ 355 مليار جنيه.

وتابع: نفذنا عددا من الاتفاقيات للربط الكهربائي مع عدد من الدول ومنها الأردن

وقال: محطات المحولات المتنقلة للكهرباء ساهمت في تحسين الخدمة المقدمة.

واضاف: نجحنا في إدخال 1842 ميجاوات من الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.

وقال: التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء الجديدة وصلت إلى 55 مليار جنية.

واضاف : نعمل على إنشاء وتطوير 47 مركزا للتحكم في شبكات توزيع الكهرباء بالقاهرة والصعي.

وأكد شاكر : تم توقيع عقود لتنفيذ لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وقال: نعمل على مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان بتكلفة 3 مليارات دولار.

وقال: ننتهج آليات لإنتاج الطاقة المتجددة ومنها الهيديروجين الأخضر.

كما جاءت أبرز الإنجازات في قطاع الكهرباء:

- حظي قطاع الكهرباء والطاقة بدعم رئاسي متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بالقطاع الذي اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة قضية أمن قومي

- تم في 7 سنوات إنجاز ما تستغرق دول أخرى عقودا لتحقيقه، حيث تم إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، كما يسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في كافة المجالات.

- نجح قطاع الكهرباء في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي، ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.

- تم تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات.

- كما أولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

- لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.

- في إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التعاون مع دول الجوار، تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار ويتم تنفيذه عن طريق التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، كما تقوم مصر بمشروعات للربط الكهربائي مع دول مجاورة منها السودان وليبيا والأردن والسعودية وتجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة اسوان، كما يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو اضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد خاصة في مجال الزراعة ومنها مشروع توشكي الخير وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" .

كما تفقد الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الزراعية بمنطقة جنوب الوادي توشكي.

وافتتح الرئيس السيسي من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

كما تفقد السيسي عددًا من المشروعات القومية الجديدة بصعيد مصر كما استمع لعروض وشروح تفصيلة عن العديد من تلك المشروعات.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.