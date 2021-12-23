سعر الدولار اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 أخر تعاملات الأسبوع

الخميس 23/ديسمبر/2021 - 05:49 م

تباينت أسعار العملات العربية و الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس، 23 ديسمبر 2021 ، في البنوك، وشركات الصرافة ، العاملة في سوق الصرف المصري .

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.70 جنيه للشراء، و 17.82 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.68 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري إلى نحو 20.84 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.74 جنيه للشراء، و20.88 جنيه للبيع، أمس.

و سجل سعر الين‏ ‏اليابانى‏ 13.6929 جنيه للشراء، و 13.7973 جنيه للبيع.

استقر سعر ‏دولار‏ ‏استرالى‏ عند 11.2 جنيه للشراء ، و11.3627 جنيه للبيع .

واستقر سعر اليوان الصيني 2.4549 جنيه للشراء ، و 2.4711 جنيه للبيع .

وبالنسبة لاسعار العملات العربية و أكثرها انتشارا وإقبالا في مصر (أسعار الريال السعودي , والدرهم الإماراتي ، والدينار الكويتي) والتي شهدت حالة من التباين في البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.65 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.64 جنيه للشراء، و 52.09 جنيه للبيع، أمس.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.4134 جنيه للشراء، و 41.7484 جنيه للبيع .

وسجل سعر ‏الريال‏ ‏العمانى‏ 39.6954 جنيه للشراء ، و40.8842 جنيه للبيع.

وبلغ سعر ‏الريال ‏ ‏القطرى‏4.0103 جنيه للشراء ، و 4.3210 جنيه للبيع.

سجل الدينار‏ ‏الأردنى‏ 21.752 جنيه للشراء ، و 22.228 جنيه للبيع .

