وفاة الأمير السعودي نهار بن سعود آل سعود

الأربعاء 22/ديسمبر/2021 - 11:28 ص

أعلن الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير السعودي نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر الديوان الملكي السعودي، بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

و يشار إلى أن الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز ابن شقيق العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز ويعد الابن الرابع والأربعين لملك السعودية الثاني، سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهو متزوج من الأميرة مها بنت عبد العزيز بن عبد الله بن حلوي بن تركي آل سعود، وهي ابنة عمته الأميرة دليل بنت عبد العزيز.

