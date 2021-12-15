انطلاق مؤتمر التحول الرقمي وصناعة البيانات "الرؤى والتحديات"

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 11:39 م

أعلن الدكتور محمود أبو النصر، المستشار العلمي للمعاهد الكندية تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الخامس لإعلام CIC ،اليوم الأربعاء ويستمر ليومين يومين تحت عنوان التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات " الرؤي والتحديات " .

وأضاف أن المؤتمر يأتي في ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال التحول الرقمي ومواكبة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية في كافة مناحي الحياة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية؛ لرفع الأداء وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار والتحول الاستراتيجي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في كل القطاعات ومنها قطاع الإعلام وتماشيا مع رؤية مصر 2030 .

من جانبها أكدت الدكتورة ماجي الحلواني رئيسة مجلس إدارة إعلام CIC ، أن المؤتمر تأتي أهميته في ظل ما تشهده مصر والوطن العربي من الإسراع نحو التحول الرقمي تماشيا مع متطلبات التنمية المستدامة وخاصة أن هناك حاجة ملحة لهذا الاتجاه عالميا لتفادي الآثار السلبية لانتشار قيروس كورونا وتحوراته المستمرة .

وأضافت أن المؤتمر يناقش 4 محاور هي المحور الأول: الإعلام الرقمي والأزمات (أزمة كوفيد-19 كأزمة عالمية) ، المحور الثاني: الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي، المحور الثالث: الإنتاج الإعلامي في العصر الرقمي، المحور الرابع: الإعلام الرقمي بين الوعي الجمعي وتوهم المعرفة.

وأشار الدكتور ممدوح القاضي نائب رئيس مجلس إدارة المعاهد الكندية، الى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من رموز ومسئولي الإعلام المصري والتحول الرقمي أبرزهم علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناة DMC ، ورفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم والدكتورطارق سعده نقيب الإعلاميين، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكد أنه سيتم تكريم نخبة من رموز الإعلام في مصر أكاديميا ومهنيا ومنهم الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام الرقمي جامعة عين شمس والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع والإعلامية القديرة لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قنوات الحياة.



وأضافت الدكتورة آمال الغزاوي عميدة المعهد العالي لتكنولوجيا الإعلام ، أن المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين عبر 8 جلسات، سوف يناقش 23 بحث وورقة بحثية عن التحول الرقمي والإعلام في مختلف القطاعات والمجالات من باحثين مصريين وعرب ويتم مناقشتهم من خلال أساتذة وعمداء الإعلام في مصر والخروج بتوصيات ، وعلى هامش المؤتمر تنظم ندوة بعنوان "صناعة الإعلام الرقمي بين الهواية والاحتراف وأمن المعلومات" يشارك فيها العديد من رموز الإعلام أبرزهم الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم. الكاتب الصحفي محمد حبيب مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، والمهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، والدكتور محمد رضا حبيب الخبير الإعلامي ورئيس تحرير قناة الحياة ، والكاتب عبد الجواد أبو كب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، وإيناس صبحي استشاري التحول الرقمي ويدير الندوة الدكتور سامي الشريف عميد كلية إعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

