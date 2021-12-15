محمد ضياء: أجرينا أول جراحة سمنة بالروبوت في مصر وأفريقيا.. فيديو وصور

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 09:25 م

في طفرة جديدة من نوعها في جراحات السمنة المفرطة داخل مصر وأفريقيا، أُجريت أول عملية تكميم معدة باستخدام الروبوت.

أجرى الدكتور محمد ضياء سرحان أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب قصر العيني، أول عملية تكميم معدة باستخدام «جرَّاح آلي» على فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وبلغ وزنها 114 كيلوجرامًا، مشيرًا إلى نجاح الجراحة والسماح للمريضة بالخروج من المستشفى بعد ساعات من إجرائها للعملية.

ولكن هل وجود روبوت مصمم لإجراء عملية جراحية يستطيع أن يقدم جودة وكفاءة عالية مع ضمان حماية المريض من الخطر؟ هل وجود روبوت جراحي أو جراح آلي داخل غرفة عمليات يمكن الطبيب من الوصول إلى الهدف المراد؟ والأهم أين دور الطبيب من العمليات الجراحية بعد ذلك؟

ما هو الروبوت الجراحي؟

هو عبارة عن روبوت آلي يستهدف إجراء جراحات البدانة الزائدة مثل عمليات تكميم المعدة وعمليات تحويل المسار، وهو أسلوب جراحي يستخدم من أجل تصغير حجم المعدة لتقليل نسبة الطعام التي يتناولها الشخص البدين، ولكن بمعدات وأدوات طبية أقل، استقدمه الدكتور محمد ضياء سرحان إلى مصر وأجرى به أولى عمليات تكميم المعدة بالمنظار الروبوتي، لتصبح طفرة جديدة في عمليات السمنة المفرطة في مصر لتؤكد ريادتها الطبية في المنطقة.

ومن هذا المنظور يؤكد محمد ضياء سرحان، أن الأصل التاريخي لعمليات تكميم المعدة وعمليات السمنة عموما كان قائمًا على استخدام الأدوات التقليدية، عن طريق فتح البطن بالكامل لاستئصال الجزء المراد من المعدة، مشيرًا إلى أن الأمر حينما تطور استخدمت المناظير الطبية في جراحات إنقاص الوزن بخلاف الدباسة الذكية لتدبيس المعدة بعد استئصال الجزء المراد منها، وكانت تسبب بعض الجروح الطفيفة، ولكن الجراح الآلي دكتور روبوت يقوم بتلك الخطوات جميعًا في آن واحد، ما يجعله أكثر أمانًا على المريض وإجراء الجراحة بدقة عالية، مع عدم ترك آثار جروح بشكل نهائي.





أول عملية باستخدام الروبوت الجراحي

الدكتور محمد ضياء سرحان، أجرى أولى عمليات السمنة المفرطة باستخدام الروبوت الجراحي، وتعتبر هذه العملية هي الأولى في مصر وأفريقيا والثانية في الشرق الأوسط، والتي جاءت عقب خوض سرحان فترة التدريب اللازمة بدولة الإمارات مع الفريق الطبي الخاص بالعمل على الروبوت الجراحي - CMR.

وأجريت أولى عمليات الروبوت الجراحي، على مريم سعد الله والبالغة من العمر 19 عامًا، إذ كانت مريم تعاني زيادة في الوزن، حتى وصل وزنها إلى 114 كيلو جرامًا، فاتخذت قرار إجراء عملية سمنة لإنقاص تلك الزيادة المفرطة في الجسم، وقامت بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار الروبوتي؛ والعملية عبارة عن قص جزء من المعدة والهدف منها إنقاص الوزن وعلاج السمنة، ويقوم المنظار الروبوتي بالقص والكي باتقان شديد جدا؛ كما يوفر رؤية ثلاثية من داخل المعدة وذلك عن طريق فتحات صغيرة جدا لا تتعدى المليمترات مما يسهل الرؤية والعملية على الطبيب الجراح وبالتالي يوجد اتقان واحترافية أكثر في هذا التطور الكبير في عمليات السمنة.

وأوضح ضياء سرحان، دور الطبيب المعالج أو الجراح البشري في عمليات الجراح الآلي قائلًا: " الجراح الآلي لا ينهي دور الطبيب بالعكس الطبيب هو الذي يتحكم في دور الروبوت داخل العملية ولكن عن بعد، كما أنه يساعد الطبيب على إجراء الجراحة بدقة عالية وبرؤية عالية الجودة.



مشاكل ما قبل وجود دكتور روبوت

أطلق دكتور ضياء سرحان، حملة "دكتور روبوت" للإعلان عن استقدامه للجراح الآلي وإجراء أول عملية تكميم معدة بالمنظار الروبوتي، والتي أوضح خلالها أن الجراح الآلي به أذرع ومفاصل عند الكوع يحاكي بها الدكتور البشري كي يسهل عملية التحكم بالجراحة ويتحرك داخل بطن المريض بشكل دائري على 360 درجة.

ولفت سرحان، الانتباه إلى أن المنظار الطبي العادي الذي كان يستخدمه من ذي قبل كانت رؤيته ثنائية الأبعاد فلا يرى بطن المريض عبر "المونيتور" أو الشاشة المكبرة بشكل أعمق وهو ما استطاع الجراح الآلي التغلب عليه، وبالتالي حسنت من رؤية الطبيب لجوف البطن خلال إجراء عمليات السمنة المفرطة.





مزايا الروبوت الجراحي

هناك العديد والعديد من المميزات التي يتسم بها الجراح الآلي "دكتور روبوت" والذي أطلقته شركة CMR - Cambridge Medical Robotic، والمتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية الحديثة والتي استفادت من أخطاء جراحات عمليات تكميم المعدة بالمنظار وعمليات تحويل مسار المعدة بالمنظار.

تحسين الرؤية

في عمليات التكميم بالمنظار أو التحويل باستخدام المناظير الطبية كان الطبيب يتابع العملية عن طريق المونتور التقليدي، ولكن مع استخدام رؤية 3D للطبيب من داخل البطن مما يوفر له رؤية أفضل وتحكم أكثر أثناء الإجراء الجراحي.

معدات أقل

سمح استخدام روبوت CMR - Cambridge Medical Robotic، في التوغل الأقل للمعدات والأدوات الطبية لبطن المريض ما قلل الجراح في البطن وساهم في ذلك تقليل الآلام أيضًا

ألم أقل

أسهم استخدام الروبوت في إدخال معدات أقل إلى جسم المريض وتحكم أكبر في دقة العملية ما ساعد على تقليل الآلام وسرعة الشفاء من جراحات السمنة التي يتعرض لها المريض.

لذا فإن استخدام دكتور روبوت في عمليات تكميم المعدة في مصر أو عمليات تحويل المسار داخل مصر سوف يساعد جراح السمنة والمريض في الحصول على النتائج التي يريدونها.

تقليل الفريق الطبي



المنظار الروبوتي يساعد على تقليل الفريق الطبي حيث يستخدمه طبيب واحد ويتحكم بذراعي الروبوت في العملية بالكامل ويقوم بعملية الاستئصال والكي والتدبيس في آن واحد، كما تتميز الجراحة بالروبوت بخروج المريض في نفس يوم العملية من المستشفى بدون أي مشاكل أو عناء في ذلك.

ويقدم الدكتور محمد ضياء سرحان العديد من العمليات المعتمدة دوليًا ومنها عمليات تكميم المعدة، وعمليات تحويل المسار للمعدة، بخلاف أن مركز ضياء سرحان لجراحات السمنة المفرطة يقدم أيضًا أحدث حلول إنقاص الوزن لمن لم يتخطى مؤشر كتلة جسمهم 30 كيلو جرامًا وهي الكبسولة المبرمجة للتخسيس والتي تستطيع إنقاص 20 كيلو جرامًا خلال 4 أشهر فقط.

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