شعراوي: تكليفات رئاسية بتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات الصعيد

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 11:52 ص

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة للتعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة القادمة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها .

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشية للمواطنين في محافظات الوجه القبلى، وجعل محافظات الصعيد أكثر جذباً للمستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد مع البرامج والمشروعات والمبادرات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية على أرض محافظات الصعيد وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا والإستعداد لامتداده لمحافظتى أسيوط والمنيا بما يعزز جهود الإسراع بمعدلات التنمية الشاملة بالصعيد واستغلال الميزات التنافسية للموارد الصعيد وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع رئيس الهيئة نتائج الزيارات والجولات الميدانية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية لمحافظات الصعيد لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وكذا المشروعات المقترح العمل بها في الفترة القادمة .

كما عرض اللواء شريف صالح لنتائج برتوكولات التعاون المشترك التي تم توقيعها بين الهيئة وعدد من محافظات الصعيد منذ توليه رئاسة الهيئة ، لدعم المجالات التنموية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتوفير فرص عمل .

وأكد اللواء محمود شعراوى على تقديم الوزارة لكل الدعم لأداء الهيئة لدورها وتحقيق التكامل بين خطط ومشروعات الوزارة في الوجه القبلى والمشروعات المنفذة من الهيئة للإسراع بمشروعات التنمية الجارية لمناطق الصعيد .

كما عرض رئيس الهيئة لبعض المشروعات التى تم تنفيذها والجارية من الهيئة في عدد من محافظات إقليم الصعيد في موازنة العام المالى 2019/2020 و 2020/2021 والتي تخطت 14 مشروعا ، لافتاً إلى أنه من بين تلك المشروعات في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر لزراعة نبات الجوجوبا على مساحة إجمالية 3 آلاف فدان، ومشروعات في محافظة الفيوم منها رفع الطاقة الإنتاجية لمشروع مزرعة الدواجن التكاملي بالعزب و تطوير موقف الحواتم للسيارات و مجمع حرف تراثية على مساحة 1000 م2، للحفاظ على الحرف التراثيـة بقـريـة دسيـا وزراعة 70 فداناً بالتوت، ومشروعات في محافظة المنيا منها زيادة القدرة التشغيلية لمزرعة الدواجن والمجزر الآلي بالمطاهرة وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية لصناعة العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى و مشروع تدوير المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات مصنع إنتاج العسل الأسود لإنتاج الطاقة البديلة بقـريـة تـونــة الجـبـل بمركز ملوى .

بالإضافة إلى مشروعات لرفع الطاقة الإنتاجية لمـزرعـة الـدواجــن بقرية شــوشــة، بمركز سمالوط بالمنيا لتصبح 133 مليون بيضة/سنوياً، وزيادة الطاقة التخزينية لمصنع تعبئة وتغليـف البلح بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد إلى 4000 طن بلح، إلى جانب رفع كفاءة 21 وحدة بيطرية بمحافظة سوهاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنـع إنتـاج الخشب المضـغـوط غرب طهـطا بمحافظة سوهاج ليصل إلى 25 ألف م3 خشب مضغوط، بالإضافة إلى تنفيذ مـشـروع تنـمـيــة قــرى وادى كـركـر بأسوان، يتضمن إحلال وتجديد محـطـة ميـاه، وإنشاء خزان علوى سعة 500 م3، وتطوير مشاية المأخذ العائم، وتنفيذ مـركـز الشبـاب، ومركز الحـرف التراثية، وساحة إنتظار السيارات، وتطوير المدخل العام للقرى ، كما تقوم الهيئة بتنفيذ أكثر مشروع لإنشاء مجمع مزارع الدواجن في محافظة أسوان بقرية بنبان بتكلفة تصل حوالى 250 مليون جنيه على مساحة ألف فدان لتوفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل ومشروع لتطوير زراعة القصب بنظام الشتل والرى المطور، بمركز كوم أمبو، بأسوان، بالإضافة إلى مشــروع إستــصلاح وإستــزراع مسـاحـة 19 ألـف فــدان بمنـطـقـة أبـو طرطـور بمحـافـظـة الوادى الجديد بتنفيذ عدد 50 بئراً لزراعة مساحة 10 آلاف فدان.

من جانبه، أكد اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، وتنفيذ المشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، بجانب جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، والاشتراك في مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير فرص عمل مستقرة ومشروعات اقتصادية متكاملة.

واتفق اللواء محمود شعراوي مع رئيس هيئة تنمية الصعيد عَلِي التعاون بين الهيئة وأجهزة الوزارة والتنسيق التام في كافة المشروعات المستقبلية التي تتبناها الوزارة أو الهيئة .