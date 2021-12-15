والد «عماد»: ابني يجمع بين صفات الذكر والأنثى وأناشد «الوزراء» علاجه

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 04:15 ص

يناشد والد «عماد» وزارة الصحة علاجه إذ أنه طفل يجمع بين صفات الذكر والأنثى، ويقول: «حاولنا إجراء عملية جراحية كانت تكلفتها أكثر مما نتحمل، وتوجهنا للعديد من المستشفيات ولكن دون جدوى، الآن ابنى تجاوز الـ8 أعوام، ويبحث عن العيش بشكل سوى مثل باقى أقرانه، توجهنا لأحد المستشفيات وأخبرونا أن التكلفة تتجاوز الآلاف من الجنيهات، ويتحمل المستشفى نصف التكاليف، بينما نتحمل نحن ما يقارب من 50 ألف جنيه.

و وصلت رسالة لـ«البوابة» من «محمد علاء» يقول فيها: «يعانى ابن أخى الطفل علاء هيثم من مرض نادر يسمى (ضمور العضلات الدوشين) ويسبب هذا المرض عدم القدرة على الحركة وتعطيل جميع وظائف الجسم الحيوية عند التأخر فى بدء العلاج».

ويتابع: «هذا المرض لا يوجد علاج له بمصر وعلاجه بالخارج فقط، لهذا أناشد أصحاب القلوب الرحيمة النظر بعين العطف والتبرع لعلاجه فضيق الحال هو ما دفعنا لطرق كل الأبواب فهو طفل لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات ويعانى من آلام يصعب على البالغ تحملها».

للتواصل مع الحالة: 01114530010