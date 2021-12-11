هيئة الدواء: تكوين مجموعة عمل تناقش آليات إتاحة كود مصري للأدوية

السبت 11/ديسمبر/2021 - 06:11 م

كشفت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عن تكوين الهيئة مجموعة عمل يختص دورها بمناقشة آليات إتاحة كود مصري للأدوية.

وأكدت زيادة، خلال جلسة أخلاقيات تجارة وصناعة الأدوية بمؤتمر مصر الطبي، أنه يوجد حاليًا منصة إلكترونية للتعامل مع الشركات المحلية والدولية فيما يخص الدواء، مشيرة إلي أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المنوطة بمراقبة سوق الدواء والجهة المنظمة لعمل شركات الأدوية المحلية والعالمية.

وأضافت: “تنظيم مؤتمر مصر الطبي خطوة جيدة وفرصة هائلة لمناقشة أخلاقيات تجارة وصناعة الدواء في مصر، خاصة وأننا نسعي لتنفيذ خطوات إيجابية وقوية في سوق الدواء المصري”.