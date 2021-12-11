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السبت 11 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية ، منها السفينة  ( AQUA MARINE ) والتى ترفع علم تركيا و يبلغ طولها 98 مترا وبعرض 14 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من الكحول ، و السفينة  (RHOURD AL HAMRA) والتى ترفع علم الجزائر و يبلغ طولها 156 مترا و بعرض 25 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من البروبان .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23910 أطنان تشمل : 12000 طن يوريا و 2295 طن كلوريد الايثلين و 2000 طن فوسفات و 365 طن كحول و 7250 طن داى امونيوم .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53440 طنا تشمل :   1964 طن حديد و 17000 طن ذرة و 7798 طن قمح و 101 طن فول و 5751 طن عدس و  4126 طن سكر و 10000 طن كسب صويا و 6000 طن خردة و 700 طن زيت طعام  .

وبلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 173 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (  بطاطس و بطاطا و فلفل و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ريحان و بصل و ليمون و كراوية ) و فواكه ( بلح و فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من  الامارات و سنغافورة و اسبانيا و أمريكا و بنجلاديش و سلوفينيا و هونج كونج .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3629 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129057 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99271 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و بنى سويف ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 1759 شاحنة .

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