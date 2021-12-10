بالصور.. البرلمان العربي يحتفي بفيلم هنا شيحة عن الاغتصاب الزوجي "النهاردة يوم جميل"

الجمعة 10/ديسمبر/2021 - 01:08 ص

حلت الفنانة هنا شيحة ضيفة شرف في ندوة البرلمان العربي عن مظاهر العنف ضد المرأة.

واحتفى البرلمان العربي في القاهرة بفيلم هنا شيحة الجديد "النهاردة يوم جميل"، الذي يعد أول تجربة سينمائية تناقش موضوع الاغتصاب الزوجي من منظور واقعي، وتم عرض جزء من الفيلم في عرضه الأول خلال ندوة نقاشية مطولة حملت اسم "مظاهر العنف ضد المرأة وتصدي التشريع العربي لها".

وأتت الندوة في إطار حملة أممية توعوية يقدمها البرلمان العربي لمكافحة العنف ضد المرأة، ومناقشة دور الفن في إبراز القضايا الاجتماعية الملحة كقضايا العنف والتحرش والاغتصاب، كالتي يناقشها فيلم "النهارده يوم جميل"، والذي يتناول الفراغ التشريعي في قضية الاغتصاب الزوجي.

وعبرت هنا شيحة عن حماسها الكبير لخوض تجربة الفيلم "الجرئ" بفكرته وقضيته، حيث يعد أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي بشكل حقيقي وواقعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية لعلاج السينما لقضايا المجتمع المخفية والمسكوتة عنه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهي المشكلة التي لم يتم تداولها من قبل بشكل صريح في أي عمل درامي.

وتخوض شيحة بطولة فيلم "النهاردة يوم جميل" بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار وإيمي سلطان ورمزي العدل، والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية "هضبة المقطم" للكاتب علاء سليمان، وسيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

وشهدت الندوة كلمة خاصة لهنا شيحة ومخرجة الفيلم نيفين شلبي، وبحضور العديد من الشخصيات العامة والنواب، من بينهم معالي رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي، وترأست الندوة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمرى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، عضو مجلس الشورى السعودية، بجانب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري، إضافة إلى فاديا كيوان، مدير منظمة المرأة العربية، وهالة رمزى فايز، النائب الأول لرئيس منتدى البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضو مجلس النواب البحريني.

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