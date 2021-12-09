هيئة الدواء: حقنة البرد خطأ شائع وتضر من يستخدمها

الخميس 09/ديسمبر/2021 - 10:58 م

حذر الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي، من الإسراف في تناول المضادات الحيوية مؤكدا انه لا يزيد من مقاومة البكتريا.

وأضاف شريف ، أن الحقنة يتواجد بها الكورتيزون يضعف جهاز المناعة الذي يجب تقويته من أجل مواجهة فيروس كورونا ".

كما حذر معاون رئيس هيئة الدواء، من خطورة الخلطة السحرية المعروفة بـ حقنة البرد للتعامل مع نزلات البرد .

وقال شريف في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، هيئة الدواء تقوم برسالة التوعية للاستخدام الآمن للدواء في مصر ونقوم بتوعية المصريين بأحد أكثر الأخطاء شيوعا وهي استخدام حقنة البرد ، وحقنة البرد تضر من يستخدمها".



وتابع :" حقنة البرد حقنة كارثية لأن نزلات .البرد مرض فيروسي والمضاد الحيوي المتواجد في حقنة البرد لا استخدام له في علاج أي مرض فيروسي"

وأردف شريف ، أن الحقنة عبارة عن 3 مكونات طبية ولا يوجد سبب علمي يدعو لخلطهم معا "، مضيفا:" المضاد الحيوي يتم وصفه عن طريق الطبيب لعلاج عدوى بكتيرية والحصول على حقنة البرد أمر خاطئ تماما ".